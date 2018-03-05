Власти США не смогли потратить ни доллара из 120 миллионов, выделенных на борьбу с российской пропагандой

Журналисты New York Times провели расследование, в ходе которого выяснилось, что из 120 миллионов долларов, выделенных Госдепом США на борьбу с "российской пропагандой" в 2016 году, не было потрачено ни цента. Американским властям не удалось найти для этой цели русскоговорящих сотрудников.

Изначально бороться с "российской пропагандой" в Сети должны были 23 сотрудника Центра глобального взаимодействия. Выяснилось, однако, что никто из них не говорит по-русски, поэтому не может не может отслеживать действия России в Интернете.

Власти США собирались нанять новых сотрудников, однако этот процесс был заморожен. Сотрудники New York Times считают, что такое поведение американских чиновников свидетельствует о "пассивной реакции Дональда Трампа на так называемое российское вмешательство".

Эксперты, которых опросили журналисты, отметили, что Госдеп мог бы потратить 120 миллионов, к примеру, на создание антипропагандистских центров по всему миру, однако этого сделано не было.

Американский Центр глобального взаимодействия был создан при Бараке Обаме. Этот отдел занимался борьбой с информационным влиянием террористов, однако потом его переквалифицировали для борьбы с "пропагандой" из России, Китая и КНДР.

Американские власти подозревают Россию во влиянии на выборы президента 2016 года. В феврале 2018 года США предъявили обвинения 13 гражданам России и трём компаниям, связанным с "Фабрикой троллей", якобы принадлежащей российскому бизнесмену Евгению Пригожину.

Минюст США утверждает, что сотрудники организации создавали фейковые аккаунты в "Твиттере" и "Фейсбуке", писали с них комментарии и делали публикации на "болезненные для американцев темы", чтобы "подорвать доверие к кандидатам и политической системе в целом".