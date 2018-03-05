Павел Дацюк передал золотую олимпийскую медаль в монастырь

Нападающий СКА Павел Дацюк передал свою золотую олимпийскую медаль Среднеуральскому женскому монастырю. 39-летний Дацюк был капитаном сборной России, выигравшей золотые медали на Олимпиаде в Пхенчхане.

Уроженец Екатеринбурга Павел Дацюк посетил расположенный в городе Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Дацюк поблагодарил Бога за помощь на Играх. "Для меня самое главное это любовь, которую я испытываю, когда приезжаю в обитель", — приводит слова хоккеиста сайт "Весь спорт". Павел передал свою золотую олимпийскую медаль храму монастыря.

Сборная России по хоккею выиграла олимпийское золото после перерыва в 26 лет. Павел Дацюк выиграл четвертый из больших титулов мирового хоккея – Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.