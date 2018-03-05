На Киевском вокзале ищут бомбу

Двести человек эвакуированы с Киевского вокзала в Москве. Здесь ищут бомбу. Помещения вокзала обходят кинологи с собаками. Движение поездов поиск взрывного устройства не затронул. Поезда продолжают курсировать по расписанию.

Волна телефонного лже-минирования прокатилась по России с 11 сентября 2017 года, сообщает ТАСС. Только в Москве экономический ущерб от неё приближается к двум миллиардам рублей.

Киевский вокзал был построен в 1899 году. Дебаркадер над его путями был построен по проекту инженера Шухова.