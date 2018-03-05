"Оскар" за лучшую женскую роль украли у победительницы

Полиция Лос-Анджелеса арестовала мужчину, предположительно, пытавшегося похитить золотую статуэтку "Оскар" у получившей премию киноакадемии США за лучшую женскую роль Фрэнсис Макдорманд.

Как сообщает РИА Новости, скандал начался после того, как 60-летняя актриса в какой-то момент потеряла из виду свою награду.

Несмотря на то, что на статуэтке успели выгравировать ее имя, поиски именного "Оскара" вначале не принесли успеха, и женщина в слезах покинула празднование в сопровождении мужа, сценариста и режиссера Джоэла Коэна.

Однако вскоре служба охраны церемонии нашла пропажу. Был установлен и вор — темнокожий мужчина в смокинге и бабочке, который был арестован полицией Лос-Анжелеса.

Любопытно, что "Оскар" у злоумышленника выхватил фотограф Вольфганг Пак, после чего тот убежал.

Награда была вручена законной владелице. Он стал для Макдорманд вторым "Оскаром" в ее кинокарьере. Первой была награда за фильм "Фарго" (1996).