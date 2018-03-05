"Зенит" хочет аннулировать результат матча с "Амкаром"

"Зенит" направил протест в КДК Российского Футбольного Союза и намерен аннулировать результат матча 21-го тура пермским "Амкаром". Встреча, прошедшая 3 марта, завершилась вничью 0:0.

"Зенит" остался недоволен работой главного арбитра матча Владимира Сельдякова, удалившего двух игроков клуба из Санкт-Петербурга – Александра Ерохнна и Доменико Кришито. Однако предметом протеста стал еще один эпизод. Сельдяков предъявил защитнику "Амкара" Николаю Зайцеву две желтых карточки, но не показал красной. Зайцев покинул пределы поля, но не из-за удаления, а для получения медицинской помощи. "Зенит" нашел в этой ошибке судьи повод для протеста.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", обращение "Зенита" рассмотрят 7 марта в 11 часов. На заседание приглашены судья матча Владимир Сельдяков, инспектор Сергей Мартынов, делегат Айваз Казиахмедов, глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский и представители клубов – "Зенита" и "Амкара".