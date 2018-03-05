Кубок Гагарина. "Ак Барс" второй раз обыграл "Амур"

В Казани прошел второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Ак Барсом" и "Амуром" из Хабаровска. Казанцы выиграли 3:2 и повели в серии 2:0.



Первый период остался за "Муром". Незадолго до перерыва Кирилл Рассказов вывел гостей вперед. Второй период начался с гола "Ак Барса" – счет сравнял Антон Ландер. В середине периода хозяева вышли вперед после гола Станислава Галимова. Но Томаш Загорна восстановил равновесие. Владимир Ткачев мог вывести "барсов" вперед, если бы реализовал буллит. После двух периодов ничья 2:2.

Судьба матча решилась на 56 минуте. Джастин Азеведо забросил третью шайбу в ворота "Амура" и принес "Ак Барсу" победу 3:2. Счет в серии стал 2:0 в пользу казанцев. Следующий матч пройдет 7 марта в Хабаровске.