Она хотела бы жить на Манхеттене: россиянке грозят 25 лет тюрьмы за тяжкие преступления

Чизкейк с наркотиками и отравленный куриный суп — орудия убийства, которые фигурируют в деле россиянки Виктории Насыровой. В США ей грозит 25 лет тюрьмы. Обвиняется в попытке украсть личность американки по имени Ольга. Женщины действительно похожи: типичные жительницы русских кварталов Нью-Йорка, обе — жгучие брюнетки с яркими чертами лица. Виктория решила воспользоваться сходством. Действовала — как в кино. Сначала втерлась в доверие, затем подмешала отраву в торт, когда он не сработал — вернулась с супом. Дальше пыталась сбежать с ее документами потерявшей сознание жертвы. Но сменить личность не получилось. Ольга выжила. У несостоявшейся отравительницы — длинный список преступлений. В нем — в основном, мужчины. Эффектная брюнетка из Бруклина завела профиль на сайте знакомств. На встречу с мужчинами приходила все с теми же таблетками, подмешивала в еду и выпивку. После — проверяла карманы, забирая все ценное. И исчезала. Все это стало известно только после ареста Насыровой. Хотя поначалу ее задержали вовсе не из-за покушения на американских граждан. След ведет в родной город преступницы Краснодар.

Теперь она — звезда американской прессы. Ее называют жестокой убийцей и одной из самых опасных преступниц последнего десятилетия. Викторию Насырову давно объявили в международный розыск и неслучайно.

В родном Краснодарском крае ее считают особо опасным преступником. Ведь еще 4 года назад она жестоко расправилась с продавшей квартиру Аллой Алексеенко, родные которой до последнего искали пропавшую маму. Верив в лучшее. В поисках помогал весь Краснодар. "Присоединились все неравнодушные люди", — подтверждает волонтер поискового отряда "Лиза Алерт" Яна Ненахова.

Но Виктория убила женщину, а деньги за квартиру забрала. Семья погибшей жительницы Краснодара все эти годы искала убийцу. Кадры того, как Насырова вывезла тело женщины в лес, сняли камеры видео-наблюдения. Семье удалось узнать, что возможная преступница после убийства скрывается за океаном. Потому дочь обратилась к частному детективу в Америке. "Я очень хотела, чтобы она была арестована раньше, но, к сожалению, этого не произошло, поэтому огромное количество новых жертв", — говорит дочь убитой Аллы Алексеенко Наталья Форд.

Детектив Герман Вайсберг вышел на след Насыровой. Как оказалось, она въехала в США по поддельному паспорту из Мексики. Но внешность не изменила. "Я смог ее вычислить, благодаря той информации, которую она загружала о себе в Facebook, — рассказывает частный детектив Герман Вайсберг. — Конечно, этого бы было не достаточно. Я занимался параллельно другой работой, но это мне очень помогло".

Работа полиции Нью-Йорка и частного детектива вскрыли возможные криминальные поступки Виктории. Оказалось, что она не только причастна к отравлению русской подруги, похожей на нее, с целью заполучить ее документы, но и попыткам убить двух пожилых состоятельных американцев.

Виктория не признает вину до сих пор. Ни по одному эпизоду. И это неслучайно. Наказание для нее в США может оказаться не менее суровым, чем в России. "Попытка убийства, статья серьезная. Даже если ты там являешься нелегальным мигрантом, но совершил преступление, то Соединенные Штаты будут судить и дадут срок, и лишь отсидевши, можно будет рассчитывать на депортирацию", — отмечает адвокат по американскому праву Григорий Красовский.

Сейчас Насырова — в американской тюрьме. Зарубежные СМИ пишут, что ее там избивают. Вполне возможно, что после репортажей и интервью дочери убитой ею россиянки. В ближайшее время Насырову посетят работники российской дипмиссии. Это подтвердил Алексей Топольский, по его словам, визит состоится в самое ближайшее время.

Она хотела бы жить на Манхеттене, но ее американская мечта не сбылась. Попытка забрать у другой, похожей на нее девушки, и жизнь, и документы, стала бы идеальной историей для голливудского фильма. Впрочем, надолго остаться в Америке она сможет. Ей грозит минимум 25 лет лишения свободы.