В Бразилии злоумышленники украли из аэропорта 5 миллионов долларов

В штате Сан-Паулу, Бразилия, неизвестные ограбили багажное отделение в международном аэропорту города Кампинас. По данным телеканала Globu, злоумышленники забрали с собой порядка 5 миллионов долларов.

Украденные деньги должны были отправить в швейцарский Цюрих самолетом авиакомпании Lufthansa. В аэропорту Капинаса лайнер, который направлялся из бразильского города Гуарульюс, сделал посадку для того, чтобы на него был помещен дополнительный груз.

В настоящее время правоохранители ведут расследование случившегося. Пока не удалось задержать ни одного из грабителей. Злоумышленники находились внутри здания не более шести минут, передает ТАСС.