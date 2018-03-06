Ким Чен Ын готов начать "новую историю объединения родины"

Лидер Северной Кореи готов начать "новую историю объединения родины". Об этом Ким Чен Ын заявил на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи.

Как сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство, Ким Чен Ын выразил желание смягчить напряженность на Корейском полуострове. Ради этого он даже готов провести встречу на высшем уровне с президентом Мун Чжэ Ином.

Накануне в Пхеньян из Сеула прибыла делегация из 10 человек. Они передали главе КНДР письмо от южнокорейского лидера с предложением двусторонней встречи и восстановлением диалога между Северной Кореей и США. Посетить Пхеньян президенту Южной Кореи предложила сестра Ким Чен Ына еще во время Олимпиады в Пхёнчхане, напоминает телеканал "Россия 24".