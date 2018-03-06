Выборы в Италии: Ренци признал поражение и решил уйти в отставку

Еще одна десятая процента – и в Италии закончится подсчет голосов на парламентских выборах. Осталось обработать бюллетени лишь с нескольких десятков избирательных участков.

По предварительным данным, лидерство сохраняет правоцентристская коалиция при участии партии Сильвио Берлускони. У них — порядка 37 процентов голосов. На втором месте – антисистемное общественно-политическое "Движение пяти звезд". Левоцентристы – лишь на третьей позиции. Секретарь левоцентристской Демократической партии, бывший премьер Италии Маттео Ренци назвал этот результат чистым поражением и решил уйти в отставку.

Явка на голосование составила почти 73 процента, передает телеканал "Россия 24". Это чуть ниже, чем на предыдущих выборах в 2013 году.