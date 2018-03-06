Британцы обсуждают Послание Путина Федеральному Собранию

Новые возможности для экономического сотрудничества и укрепления стратегической стабильности – с одной стороны и якобы провокации в военной сфере – с другой.

В Великобритании не утихают обсуждения Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. В Лондоне выступление российского лидера до сих пор – одна из главных тем в СМИ, а также в экономических, политических и военных структурах. Реакцию британцев прокомментировал посол нашей страны Александр Яковенко.