С отеля в Панаме убрали фамилию президента США

В Панаме с отеля Trump Ocean Club демонтировали имя американского президента. В ходе судебной тяжбы компания Trump Organization потеряла контроль над управлением гостиницей.

Новый инвестор Орестес Финтиклис выкупил часть здания и через суд добился смены менеджмента отеля. Выиграв дело, он отправился в гостиницу, чтобы лично демонтировать вывеску.

Власти города и представители Trump Organization эту историю не комментируют. В 2011 году Дональд Трамп лично открывал этот отель, напоминает телеканал "Россия 24".