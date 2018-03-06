НХЛ. Радулов не смог спасти "Даллас" от домашнего проигрыша

Далласе. "Даллас Старз" принимал "Оттаву Сенаторз". Основное время завершилось вничью 2:2, в дополнительном периоде гости забросили победную шайбу.

Хозяева площадки добились успеха на пятой минуте, реализовав численное преимущество. В голевой атаке принял участие Александр Радулов, сделавший голевую передачу. "Сенаторы" отыгрались в конце второго периода, а в третьем вырвались вперед. "Звезды" смогли уйти от поражения в основное время. Но в овертайме "Оттава" сумела забросить победную шайбу и выиграть встречу 3:2.

В матче "Эдмонтон Ойлерз" – "Аризона Койтс" соперникам также не хватило 60 минут для выявления победителя – в основное время ничья 3:3. Гости проигрывали 1:3, но сумели отыграться в последней десятиминутке третьего периода. Дополнительное время длилось всего 50 секунд. Именно столько понадобилось "нефтяникам", чтобы забросить победную шайбу.