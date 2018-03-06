Арестованному Жорди Санчесу предлагают пост главы Каталонии

В Каталонии появился кандидат на пост главы региона. Председатель парламента предлагает эту должность Жорди Санчесу, который сейчас находится в тюрьме.

Мадрид обвиняет его в организации восстания, мятеже и растрате государственных средств во время референдума о независимости Каталонии 2017 года. Власти Испании не признали это голосование законным.

На прошлой неделе кандидатуру Санчеса поддержал бывший глава автономии Карлес Пучдемон. Сам он по-прежнему скрывается в Брюсселе, напоминает телеканал "Россия 24".

Шансы Жорди Санчеса стать главой каталонского правительства невысоки. Его поддерживают меньше половины депутатов. Кроме того, чтобы явиться на голосование, Санчесу нужно разрешение судьи Верховного суда. Пока он не может выйти даже под залог.

Дату заседания, на котором депутаты попытаются утвердить нового главу Каталонии, пока не назначили.