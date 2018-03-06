СМИ сообщили о планах Трампа нанести новый удар по Сирии

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа рассматривает возможность проведения новых военных акций против властей Сирии в ответ на сообщения об использовании ими химического оружия. Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на американских чиновников.

Дональд Трамп запросил варианты действий "по наказанию правительства Асада" на фоне сообщений об атаках с применением хлорина, передает газета "Известия". Трамп не определился относительно конкретных военных действий. Участники встречи решили продолжать наблюдать за ситуацией.

Дана Уайт, пресс-секретарь Пентагона заявила, что такой беседы не было, а министр обороны Джеймс Мэттис не принимал участия в обсуждении данной темы.

2 марта посольство РФ в Вашингтоне предостерегло Соединенные Штаты от попыток использовать обвинения Дамаска в химических атаках в качестве предлога для ударов по объектам властей Сирии.