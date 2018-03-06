Суд огласил приговор экс-милиционеру, убившему 19 женщин

52-летнему бывшему милиционеру Евгению Чуплинскому зачитан приговор. За убийство 19 женщин Новосибирский областной суд приговорил его к пожизненному заключению. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, каждому из четырех пострадавших по делу новосибирский экс-милиционер должен выплатить по миллиону рублей. Впрочем, сообщает ТАСС, Чуплинский намерен оспорить вердикт суда.

Обвинительное заключение по делу Чуплинского 28 февраля вынесла коллегия присяжных заседателей.

Все убийства экс-милиционер совершал с осени 1998 года по июль 2005 года. Чуплинский считал себя чистильщиком, избавляющим мир от женщин легкого поведения. Он знакомился с женщинами и предлагал им весело провести время. Милиционер пользовался услугами женщин, которым было от 18 до 31 года. Затем взявшийся подвезти женщин милиционер убивал свою жертву. Для того, чтоб скрыть преступление, Чуплинский расчленял тела женщин, останки оставлял в разных районах Новосибирска и в его окрестностях.

Одну из женщин Чуплинский утопил. Ее тело так и не было найдено.

Следователи несколько лет охотились на маньяка. Они проверили более 5 тысяч мужчин, допросили свыше 8 тысяч свидетелей. Однако выйти на преступника удалось только в 2016 году. То, что убийца – Чуплинский, доказала ДНК-экспертиза.

Экс-милиционер был арестован 23 апреля 2016 года. Сначала он сотрудничал со следствием. Чуплинский даже сообщил о еще двух преступлениях, которые ранее не были известны правоохранительным органам. А затем от признательных показаний отказался и стал настаивать на невиновности.

Эксперты-психиатры признали его вменяемым, но склонным к сексуальным расстройствам и садизму.