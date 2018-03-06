Российский арбитр Лапочкин отсудит матч чемпионата Саудовской Аравии по футболу

Российский судья Сергей Лапочкин получил назначение на игру 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в которой встретятся "Аль-Кадисия" и "Аль-Ахли". Он обслужит встречу в качестве главного арбитра. Помощниками Лапочкина станут его соотечественники — Валерий Данченко и Максим Гаврилин.

Игра между "Аль Кадисия" и "Аль-Ахли" состоится 9 марта. В прошлом туре еще одна российская бригада отработала в футбольном чемпионате Саудовской Аравии. Арбитр Сергей Иванов со своими помощниками отсудил игру "Аль-Батин" — "Аль-Кадисия" (3:4), сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на referee.ru.