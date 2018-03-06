С 8 по 11 марта парковка в Москве будет бесплатной

С 8 по 11 марта стоянка в зоне платных парковок на улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной в связи с нерабочим праздником Международного женского дня, передает "Интерфакс".

В столичной мэрии напомнили, что парковка в Москве бесплатная по воскресеньям и нерабочим праздничным дням. На 9 марта в этом году перенесен выходной с 6 января. А так как праздничный выходной выпадает на пятницу, то в следующую за ней субботу парковка также будет бесплатной.

Власти города просят водителей соблюдать правила парковки и не препятствовать работе коммунальщиков по расчистке дорог от снега.

При этом на городских плоскостных парковках, оборудованных шлагбаумами, все выходные дни будет взиматься плата согласно действующим тарифам.