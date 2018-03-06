На пожаре в Приморье погибли трое детей и один взрослый

В Приморском крае четыре человека, в том числе трое детей, стали жертвами пожара, еще четыре человека пострадали, передает ТАСС. По данным экстренных служб, пожар произошел в частном жилом доме в Партизанске. На момент ЧП в нем находились восемь человек, один из которых погиб на месте.

Четыре человека сами выбрались из горящего дома, они были переданы медикам, еще четыре человека в это время находились в доме. Пожарным удалось эвакуировать троих детей из горящего дома, но они скончались по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Пожарные приехали на место через семь минут после вызова. Однако из-за позднего сообщения о пожаре огонь распространился на все строение. По информации МЧС, горела крыша и стены одноэтажного жилого дома. Общая площадь пожара составила 50 кв. метров. Пожар потушен, причины возгорания устанавливаются.