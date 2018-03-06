Арбитр в НХЛ требует от игрока-нарушителя 10 млн долларов

Необычная скандальная история разворачивается в Национальной хоккейной лиге. Один из арбитров Лиги Дон Хендерсон подал иск в суд на бывшего хоккеиста "Калгари Флеймз" Денниса Уайдмана за то, что игрок ударил его клюшкой в 2016 году. Сумма иска – более 10 млн долларов.

Уайдман по неясной причине ударил Хендерсона сзади во время матча с "Нэшвилл Предаторз", напоминает Спортс.Ru со ссылкой на СВС. Арбитр подал иск, указав, что получил сотрясение мозга, травмы шеи, спины, плеча и колена, а повреждение шейных мышц потребовало проведения специальной восстанавливающей операции.

Первая инстанция суда отклонила иск лайнсмена на сумму 10,25 млн долларов. Теперь дело будет рассмотрено в арбитражном суде НХЛ. Стоит сказать, что Лига дисквалифицировала Уадмана за этот удар на 20 матчей, но затем сократила наказание до 10 игр.