"Газпром" отказывается от убыточного контракта

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Газовые споры 2 часа назад
"Газпром" отказывается от убыточного контрактаЧитайте нас в Telegram
"Нафтогаз Украины" получил уведомление от "Газпрома" о досрочном расторжении контрактов на поставки и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Впрочем, именно Стокгольмский арбитраж и является причиной разрыва этих договоров.
Стокгольмский арбитраж принял сенсационное и асимметричное решение. Судьи решили, что "Нафтогаз" может не выполнять пункт контракта "бери или плати". В этом пункте оговаривается, что Украина должна забирать определенный лимит газа, расходует она его или нет. Этот пункт связан с особенностями технологического процесса добычи газа, при котором невозможна быстрая консервация скважин и быстрое возобновление их работы. При этом решение было мотивировано тем, что Украина находится в сложном экономическом положении и ее экономическое состояние резко ухудшилось, сообщает РИА Новости.
При этом тот же Стогкольмский арбитраж решил, что "Газпром" должен платить Украине за газ, который по территории этой страны не прокачивался. На этом основании арбитраж решил взыскать с российской компании 2 миллиарда 560 миллионов долларов.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании. В Стокгольме, по мнению главы правления российской компании, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение. Продолжение действия данных контрактов для "Газпрома" является экономически невыгодным и нецелесообразным.
Тщательно изучают полученные от "Газпрома" документы в "Нафтогазе Украины". Коммерческий директор компании Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз" готов к конструктивным переговорам с "Газпромом". Ранее "Нафтогаз" рассчитывал решать все спорные вопросы исключительно через суд. Теперь Витренко предложил сразу несколько дат для проведения конструктивных переговоров.
Посредником в переговорах между Москвой и Киевом по транзиту газа готова выступить Еврокомиссия. Замминистра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль добавила, что украинский МИД инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа на Украину и в Евросоюз.
Витренко тревожит то, что "Газпром" решил разорвать действующий контракт или изменить его, при этом Москва не выразила желания о том, что "Газпром" хочет заключить новый контракт.
"Речь не идет о каком-то дополнительном соглашении или об изменении контракта в соответствии с решением арбитража, наоборот, они говорят, что нам это решение не нравится, какой-то не такой арбитраж, давайте договариваться о чем-то другом", — пояснил аргументацию "Газпрома" коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
При этом Киев снова встал в позу: если в апреле "Газпром" не станет поставлять газ Украине, а "Нафтогазу" придется закупать газ в Европе, который дороже, то компенсации в разнице цены Украина вновь рассчитывает получать с Москвы. При этом "Нафтогаз" заявил, что имеет достаточно средств для закупки голубого топлива, а в случае дефицита обратится за помощью к Всемирному банку.
"У "Нафтогаза" нет проблем с финансовым ресурсом. Мы мощная вертикально интегрированная компания, которая эффективно работает и обеспечивает свои финансовые потребности", — полностью разбил аргументацию Стокгольмского арбитража о тяжелом положении Юрий Витренко.
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