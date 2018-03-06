Теща передала осужденному зятю мобильный телефон в куске сала

В кузбасском Белово сотрудниками исправительной колонии №44 строгого режима для мужчин перехвачена посылка с мобильным телефоном, гарнитурой и флеш-картой, которые теща осужденного спрятала в кусок сала, передает РИА Новости.

Как пояснили в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области, в ходе досмотра посылки для осужденного на 10 лет лишения свободы, сотрудник отдела безопасности увидел вакуумную упаковку с салом. Вскрыв ее и разрезав кусок деликатеса, внутри он обнаружил сотовый телефон, флеш-карту и гарнитуру-наушники.

Ведется служебная проверка, подготовлены материалы о привлечении отправительницы посылки к административной ответственности.