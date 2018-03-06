Хавбек "Челси" Канте потерял сознание на тренировке

Французский полузащитник лондонского клуба "Челси" Нголо Канте на тренировке команды перед матчем 29-го тура чемпионата английской премьер-лиги против "Манчестер Сити" упал в обморок. Медики подозревают у француза серьезные проблемы с сердцем.

Игрока срочно отправили в один из госпиталей столицы Великобритании, подозревая у Канте проблемы с сердечным ритмом, сообщает Спортбокс.Ru. Медицинская помощь пришла вовремя, однако врачи так и не смогли установить причину обморока. Игрок не вышел в составе "аристократов" на игру против "МанСити", но 5 марта вернулся к тренировкам в общей группе.