5 миллионов долларов за 6 минут: в Бразилии ограбили самолет

6 марта 201810:07
5 миллионов долларов за 6 минут: в Бразилии ограбили самолетЧитайте нас в Telegram
В бразильском Сан-Паоло грабители обчистили грузовой самолет авиакомпании Lufthansa, который должен был лететь в швейцарский Цюрих.
Пятеро бандитов проникли в грузовой терминал аэропорта Виракопус, наклеив на автомобиль фальшивые знаки службы внутренней безопасности. Угрожая оружием, они вынесли из самолета 5 миллионов долларов наличными и скрылись. Причем на столь масштабное ограбление гангстерам потребовалось все лишь 6 минут. В настоящее время правоохранительные органы Бразилии ведут розыск преступников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
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