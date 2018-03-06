5 миллионов долларов за 6 минут: в Бразилии ограбили самолет

В бразильском Сан-Паоло грабители обчистили грузовой самолет авиакомпании Lufthansa, который должен был лететь в швейцарский Цюрих.

Пятеро бандитов проникли в грузовой терминал аэропорта Виракопус, наклеив на автомобиль фальшивые знаки службы внутренней безопасности. Угрожая оружием, они вынесли из самолета 5 миллионов долларов наличными и скрылись. Причем на столь масштабное ограбление гангстерам потребовалось все лишь 6 минут. В настоящее время правоохранительные органы Бразилии ведут розыск преступников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.