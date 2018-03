Евгений Малкин обновил очередной рекорд "Питтсбург Пингвинз"

В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" сумели взять верх над "Калгари Флэймз" в овертайме со счетом 4:3. В победной шайбе хозяев льда принял участие форвард Евгений Малкин, установивший клубный рекорд по количеству очков в дополнительное время.

Благодаря голевой передаче у россиянина теперь 27 (12+15) баллов, набранных им исключительно в овертаймах. Таким образом, Малкин стал рекордсменом "Питтсбург Пингвинз" по этому показателю.

Кроме того, он впервые с сезона-2011/12 сумел набрать не менее 80 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь на счету 31-летнего россиянина шесть таких сезонов.

One-timer for the @EASPORTSNHL OT-winner and the @penguins take second in the Metro Division. 👌 pic.twitter.com/B3nOvstu38