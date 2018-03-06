Жертв новосибирского маньяка могло быть намного больше

Новосибирский областной суд приговорил сегодня 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского к пожизненному заключению за убийство 19 женщин. Однако гособвинитель не исключает, что реальное количество жертв маньяка могло быть и больше.

"Я как сторона обвинения могу только предположить, что он стал более осмотрительным и мог закапывать тела. Но это только предположение", — сообщила РИА Новости гособвинитель Анжелика Егорова, отвечая на вопрос о том, почему преступник внезапно прекратил совершать убийства в 2005 году.

Все убийства экс-милиционер совершил с осени 1998 года по июль 2005 года. Чуплинский считал себя чистильщиком, избавляющим мир от женщин легкого поведения. На раскрытие совершенных им преступлений потребовалось около 10 лет. То, что убийца именно Чуплинский, доказала ДНК-экспертиза. Сам Чуплинский сначала признался в преступлениях, однако затем стал утверждать, что оговорил себя. 28 февраля 2018 года суд присяжных признал его виновным в убийстве 19 женщин.