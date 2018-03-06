28 человек погибли в результате ДТП на северо-западе Индии

На северо-западе Индии жертвами ДТП с участием грузового автомобиля стали 28 человек, 35 человек получили травмы, передает "Интерфакс".

По данным полиции, вероятнее всего, водитель потерял контроль над транспортным средством.

Отмечается, что авария произошла, когда грузовик сорвался с моста в деревне Рангхона в индийском штате Гуджарат.

По информации местных СМИ, пассажиры ехали на грузовике на свадебную церемонию. Среди погибших — родители жениха, а также женщины и дети.