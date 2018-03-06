Японский вулкан из фильма о Джеймсе Бонде нарушил работу аэропорта

Столб пепла высотой 2 километра 300 метров выбросил вулкан Симмоэ горной цепи Кирисима на острове Кюсю в Японии. Метеорологи отметили извержение взрывного характера, сообщает РИА Новости. В районе продолжается вулканическое дрожание. В районе вулкана Симмоэ снимался пятый фильм о Джеймсе Бонде "Живешь только дважды".

К вулкану запрещено приближаться на расстояние до двух километров от кратера. Это вызвано опасениями выбросов вулканических камней и лавы. Введен третий уровень опасности из пяти возможных. Четвертый и пятый уровни предусматривают соответственно "подготовку к эвакуации" и "срочную эвакуацию".

Извержение повлияло на работу аэропорта Кагосима. Отменены не менее 44 рейсов. Аэропорт считается вторым по уровню загруженности на острове Кюсю.

Последнее извержение вулкана Симмоэ было отмечено 1 марта 2018 года. До 2011 года вулкан Симмоэ более полувека спал.