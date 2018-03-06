"И надо было тебе баловаться?": появилось видео с места взрыва гранаты в Улан-Удэ

Ранним утром заглянувшие на огонек к выпивавшим женщинам двое жителей Улан-Удэ решили блеснуть перед хозяйкой квартиры невесть как оказавшейся у них гранатой, у которой они же выдернули чеку. В результате взрыва державший Ф-1 38-летний мужчина скончался на месте, прямо в коридоре, его 43-летнего спутника доставили в больницу с тяжелыми травмами. Женщины не пострадали: они успели забежать в комнату, где спали трое малолетних детей.

"И надо было тебе баловаться? Ладно, хоть здесь. Машинка, наверное, теперь не работает", — слышно на записи голос хозяйки квартиры, которая, судя по всему, обращается к погибшему мужчине, лежащему на полу в прихожей. Речь в том числе идет и о стиральной машинке, которую прошило осколками.

Инцидент произошел около 4 часов утра по местному времени на улице Чертенкова. Приятели, судя по всему, решили разбавить женскую компанию — подруги выпивали всю ночь в одиночестве. Откуда они взяли и зачем принесли в чужую квартиру ручную противопехотную гранату Ф-1, пока остается неизвестным. Сейчас в квартирах мужчин, ранее судимых за тяжкие преступления, проводятся обыски с целью обнаружения иных взрывчатых веществ и оружия.