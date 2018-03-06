Тренер "Реала" Зидан: хочу увидеть в Париже красивый футбол

Французский специалист Зинедин Зидан, тренирующий мадридский футбольный клуб "Реал", оценил шансы своей команды и ее соперников из "Пари Сен-Жермен" накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Париже, а в столице Испании "Реал" был сильнее – 3:1.

"Во вторник одной из команд суждено пережить горькие эмоции, но таков футбол, — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА. – Я хочу лишь красивого футбольного матча. Мы понимаем, что нам придется сложно, и я хочу, чтобы мы могли справиться со сложностями и показать хорошую игру".

По словам Зидана, ничего еще окончательно не решено и "надо быть готовым к неожиданностям": "Нам следует сосредоточиться на том, как провести яркий матч, который будет длиться 90 минут, а, может, и дольше".

"Мы в Париже, а сам я из Марселя, но возвращение во Францию для меня всегда повод для большой радости. Сейчас у моего возвращения особый контекст, но моя личная история не имеет значения. Что важно, так это то, как мы сыграем. Уверен, нас ждет увлекательный футбольный вечер", – считает Зидан.