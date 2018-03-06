Известного бизнесмена застрелили возле Ледового дворца в Одинцове

СКР расследует убийство бизнесмена в подмосковном Одинцове, передает ТАСС.

Как рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, бизнесмен был застрелен 5 марта в 23:30 по московскому времени в районе Ледового дворца около своего автомобиля.

По данным следствия, вечером после тренировки по хоккею предприниматель вышел из Ледового дворца и направился к своей автомашине. Открыв багажник, мужчина стал убирать спортивную сумку.

В этот момент неизвестный, одетый в черное, выстрелил в коммерсанта сзади не менее пяти раз практически в упор, в том числе два в голову.

После этого преступник скрылся.

На месте происшествия обнаружено пять гильз, личные вещи и документы потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по фактам убийства и незаконного оборота оружия.

Имя убитого официально не называется, но по сведениям телеграм-канала Mash это крупный бизнесмен Леонид Казарновский. Вместе с братом он являлся владельцем компании — единственного дистрибьютора люксовых товаров фирмы Villeroy & Boch.