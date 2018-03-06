"Долго себя ждать не заставили": Песков прокомментировал инцидент со Скрипалем

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Новый шпионский скандал 31 минута назад
"Долго себя ждать не заставили": Песков прокомментировал инцидент со СкрипалемЧитайте нас в Telegram
Произошла трагедия, но мы не располагаем информацией о ее причинах, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков о произошедшем с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем. При этом Песков добавил, что в Кремле не знают, что могло стать причиной произошедшего, а также чем занимался Скрипаль.
При этом Песков подчеркнул, что заявления о причастности россиян к инциденту со Скрипалем в Британии долго себя ждать не заставили. 66-летний Сергей Скрипаль опасался за жизнь и недавно обращался в полицию, сообщает "Интерфакс". Он был госпитализирован с отравлением. Его и 33-летнюю женщину на скамейке у торгового центра обнаружили без сознания полицейские в Солсбери.
Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и женщина рядом с ним, которую британские СМИ называют дочерью Скрипаля, могли отравиться фентанилом. Это синтетический опиат. Он используется в медицине для анестезии.
Пострадавшие госпитализированы. Они находятся в реанимации. Состояние Скриипалей оценивается как критическое.
Мужчина поднял ладони к небу и смотрел на здание напротив него, в то время как женщина тяжело опустилась на его плечо, рассказывает Джорджия Придхэм, обнаружившая Скрипалей. При этом пожилой мужчина был в сознании, но словно его заморозили. Он слегка покачивался.
Джорджия Придхэм посчитала, что пара находится под воздействием каких-то веществ, но при этом не выглядит, как наркоманы. До этого Скрипали поужинали в ресторане Zizzi. Но связь между рестораном и происшествием у торгцентра полиция не усматривает. На месте происшествия полиция обнаружила некую субстанцию, завернутую в несколько защитных слоев.
За шпионаж в пользу Лондона Сергей Скрипаль был осужден в России на 13 лет тюрьмы. Это произошло в 2006 году. Скрипаль выдал Великобритании данные российских агентов, работающих под прикрытием в Европе. Но в 2010 году предатель оказался на свободе. Его и еще двух осужденных за госизмену россиян обменяли на десять человек, задержанных в США. Это дело получило название как дело Анны Чапман.
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