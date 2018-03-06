Лига чемпионов. Юрген Клопп заявил об уважении к "Порту"

Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп перед ответным матчем Лиги чемпионов против португальского "Порту" сообщил журналистам, что пока не принял решения по изменениям в составе. Победа в гостях со счетом 5:0 дает англичанам хорошие шансы, но Клопп осторожничает.

"Пока не принял решения по поводу возможных изменений в составе, — цитирует немецкого специалиста Спортс.Ru со ссылкой на This is Anfield. – Возможно, будут привлечены новые игроки. Сейчас тот момент, когда не нужно менять состав, чтобы чего-то избежать".

Клопп философствует: "Ясно, что всегда надо выпускать игроков в лучшей форме. Мы можем сделать одно, два или три изменения в составе, но только для того, чтобы выиграть матч. Мы выиграли первую игру довольно впечатляюще, это правда. Мы были очень и очень эффективны в тот вечер".

"Но мы слишком уважаем "Порту" и эти соревнования, чтобы думать о серьезных изменениях в составе. Мы хотим победить, вот и все", – сказал Клопп.