Дважды избивший пациентку якутский врач избежал уголовного наказания

К 30 тысячам рублей штрафа приговорил суд теперь уже бывшего заведующего больницей в якутском селе Иенгра Владимира Наумова, который в новогодние праздники дважды избил 22-летнюю девушку, а затем ворвался в ее дом, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Сделанная подругами пострадавшей запись наделал много шума.

Первое января заведующий Золотинской больницей в селе Иенгра встретил в этнокультурном центре "Эян" в обществе медсестры, где после непродолжительной ссоры ударил кулаком по лицу находившуюся тут же девушку. Когда та отправилась снимать побои, он последовал за ней — уже в помещении лечебного учреждения пьяный доктор угрожал пострадавшей судебным преследованием, а потом вновь начал бить и душить, не обращая внимания на очевидцев.

Но и на этом история не закончилась. Протрезвев, Наумов в ночь на 2 января вломился в дом девушки, разбив стекло и отжав входную дверь. Вновь пускать в ход грубую силу он не решился, поскольку в коридоре его встретила мама пострадавшей, однако и договориться не получилось — делу дал ход местный депутат, коллега медика, который тоже входит в состав Иенгринского эвенкийского национального наслега.

На уволившегося врача завели уголовные дела по статьям "Незаконное проникновение в жилище" и "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию". Дело в том, что 29 ноября Наумову выписали штраф в 5 тысяч рублей за нанесение побоев своей супруге. Первоначально он настаивал на том, что инициатором конфликта выступила девушка и четверо ее подруг, которые в новогоднюю ночь набросились на работницу больницы и начали бить, но позже полностью признал свою вину и, как уточняют следователи, раскаялся и компенсировал нанесенный ущерб. Пострадавшая девушка поддержала его ходатайство о прекращении уголовного дела, в итоге по решению мирового судьи Наумова оштрафовали на 30 тысяч рублей.