Адвокату Родченкова не удалось запугать Михаила Прохорова

Бизнесмен Михаил Прохоров, ранее возглавлявший Союз биатлонистов России, написал резкое письмо адвокату Григория Родченкова Джиму Уолдену, угрожавшему ему всевозможными карами за поддержку российских спортсменок, подавших иск против экс-главы Московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, что Михаил Прохоров пообещал помочь биатлонисткам Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной восстановить свое честное имя. В настоящий момент спортсменки судятся с Григорием Родченковым по поводу его обвинений в употреблении россиянками допинга.

После этого Джим Уолден обрушился с критикой в адрес бизнесмена, намекнув, что тот выступает посредником Кремля в этом деле. Адвокат Родченкова заявил, что у Прохорова могут возникнуть проблемы в НБА, где тот является владельцем клуба "Бруклин Нетс".

"Я верю трем истцам, которые подали судебный иск против господина Родченкова за клевету. Исходя из всего того, что я знаю и что видел за их время в биатлоне, они были чистыми, поэтому я помогаю им восстановить свою репутацию. Моя убежденность в их невиновности является моей единственной мотивацией помочь этим спортсменам", — говорится в письме бизнесмена.

Также Прохоров сообщил, что он всегда выступал за чистый спорт. "Я нанял главным тренером нашей национальной сборной человека с безупречной репутацией, человека, который боролся за чистый спорт. Мы провели 4000 допинг-тестов, которые включали и отдельный контракт на 250 тестов свыше международных требований и которые привели к дисквалификации 10 спортсменов за время моей работы в СБР. Ловить нарушителей, без всякого сомнения, являлось задачей первостепенной важности", — цитирует россиянина ТАСС.

Предприниматель возмущен заявлениями адвоката Родченкова, который считает, что Прохоров подрывает усилия тех, кто борется с допингом в спорте. "В вашем письме упоминается возможность судебного иска против меня, а также едва скрытая угроза касательно НБА и моего владения клубом "Бруклин Нетс". Эта попытка запугивания не вынудит меня отказаться от помощи Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной, которые пытаются восстановить свою репутацию", — добавил бизнесмен.