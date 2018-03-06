Секрет настоящего "Ледяного человека": открыты новые возможности мозга и тела человека

Голландский экстремал Вим Хоф известен не меньше исторического "Ледяного человека" Эци благодаря своей способности переносить крайне низкие температуры. К примеру, Хоф пробыл два часа в прозрачном контейнере, наполненном холодной водой со льдом, взошёл на французский Монблан, будучи одетым в шорты, а также проплыл около минуты подо льдом замёрзшего озера.

Коллеги-моржи (имеются в виду не животные, конечно) восхищаются невероятными способностями Хофа. Но также его пример интересен и учёным. Они давно хотят понять, как работает мозг "Ледяного человека" и какие механизмы помогают его организму справляться с, мягко говоря, неблагоприятными условиями.

Сам голландец утверждает, что всё дело в круглосуточных тренировках, а также медитации и особой технике дыхания. Однако команда из Университета Уэйна (США) решила выяснить наверняка.

Экстремал согласился на ряд тестов, которые проводились под руководством доктора Отто Муцика (Otto Muzik). Это первое исследование мозга "Ледяного человека", отмечают специалисты в пресс-релизе.

Команда Муцика начала изучать, как человеческий мозг реагирует на проблемы с терморегуляцией, ещё в 2014 году. Конечная цель авторов – создание новых видов терапии для пациентов с нарушениями работы иммунной системы, а также с психическим отклонениями. Учёные уверены, что, разгадав феномен Вима Хофа, они приблизятся к пониманию многих пока что загадочных механизмов.

Функции мозга и тела Хофа исследователи изучали при помощи двух методов: в первом случае использовали функциональную магнитно-резонансную томографию, а во втором – позитронно-эмиссионную томографию.

На время сканирования голландец надевал специально созданный костюм, который позволял перекачивать охлаждённую или нагретую воду вокруг его тела. Исследователи проводили сканирование мозга и тела при разной температуре, чтобы сравнить, как меняются их функции.

Специалисты провели две серии сканирований: в одном случае Хофа просили перед началом процедуры делать свои дыхательные упражнения, а затем последовал контрольный "прогон" без них.

Далее результаты Хофа обработали и сравнили с данными других людей, которые также проходили подобные проверки в рамках исследований команды. И результаты, по словам учёных, оказались просто поразительными.

В тех случаях, когда экстремал делал перед сканированием дыхательные упражнения по своей системе, исследователи наблюдали усиление симпатической иннервации (сообщения тканей и всех органов организма с центральной нервной системой). Кроме того, ПЭТ-сканирование выявило ещё один эффект – увеличение потребления глюкозы в межрёберной мышце.

Таким образом, Вим Хоф по сути заставлял своё тело вырабатывать больше тепла, которое рассеивалось в лёгочной ткани и нагревало циркулирующую в лёгочных капиллярах кровь, поясняют авторы.

"Сознательное регулирование температуры кожи и, как следствие, температуры тела, когда ему холодно, – необычное явление и может объяснить его (Хофа – прим. ред.) устойчивость к обморожению", — рассказывает Муцик.

Что же касается мозга, команда ожидала увидеть активацию отвечающего за терморегуляцию отдела под названием островковая доля. Однако вместо этого специалисты заметили изменения в околопроводном сером веществе в верхней части мозга. Это скопление серого вещества под водопроводом мозга, которое является одним из основных центров нисходящей регуляции болевой чувствительности. Кроме того, ранее было установлено, что стимуляция некоторых участков этой области вызывает активацию защитных реакций разных видов.

"Эта область связана с мозговыми механизмами контроля сенсорной боли и, как считается, реализует этот контроль через освобождение опиоидов и каннабиноидов", — отмечает Муцик. (Речь не идёт о каком-то допинге, эти соединения вырабатываются в организме человека. – прим. ред.)

Таким образом, учёные не только раскрыли сразу несколько секретов "Ледяного человека", но также узнали о новом механизме, который позволяет организму человека вырабатывать необычный антистрессовый ответ. По словам медиков, это открытие сыграет важную роль в лечении тревожных состояний и психических отклонений.

Кроме того, авторы работы уверены, что смогут создать также и новые методы борьбы с болезнями иммунной системы (к слову, ранее учёные уже доказали, что укрепить её помогает йога).

Статья с более подробным описанием исследования "Ледяного человека" опубликована в издании Neuroimage.

Кстати, ранее биологи выяснили, как медитация меняет анатомию мозга и позволяет снизить тревожность.

Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о новой методике тренировки мозга, которая помогает контролировать эмоции и бороться с посттравматическим стрессом.