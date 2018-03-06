Бьорндален все-таки поедет на Кубок мира в Финляндию

Известный биатлонист из сборной Новрегии Оле-Эйнар Бьорндален, которого тренеры национальной команды отказались включить в состав на этапе Кубка мира в Контиолахти, все-таки едет в Финляндию. Многократный олимпийский чемпион заменит внезапно заболевшего Эмиля-Хегле Свендсена.

Врачи команды сообщили, что Свендсена пропустит финский этап из-за болезни. Как уже сообщали Вести.Ru, Бьорндален не проходил в состав национальной команды Кубка мира по спортивному принципу и ему предложили поехать ан Кубок IBU. Но ветеран отказался.

При этом замена Бьорндаленом Свендсена возможна только на первые две гонки. Эмиль-Хегле идет на поправку, также готов к концу этапа приехать в Контиолахти и может выступить в заключительном масс-старте. Этап Кубка мира в Финляндии пройдет с 8 по 11 марта.