Пьяный кемеровчанин устроил дебош в аэропорту Толмачево

Уроженец Кемеровской области попал в поле зрения сотрудников аэропорта, а потом и стражей порядка, когда начал приставать к другим пассажирам в зоне досмотра. Мужчина ругался матом и игнорировал замечания. В результате чего и был задержан сотрудниками транспортной полиции. Однако это не успокоило хулигана — он начал оскорблять стражей порядка будучи уже в дежурной части.

Инцидент произошел накануне в Новосибирском аэропорту Толмачево. Поведение дебошира сняли камеры наблюдения, также на видео попало его общение с полицейскими.

В тот момент, когда мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела, он в присутствии свидетелей неоднократно оскорблял стражей порядка. В какой-то момент им даже пришлось надеть на задержанного наручники.

"Полицейские с целью пресечения противоправных действий, подошли к нарушителю, представились и предложили пройти в дежурную часть линейного отдела в аэропорту Толмачево для составления административного материала. Не желая быть привлеченным к административной ответственности нарушитель, в присутствии посторонних лиц, оскорбил сотрудника правоохранительных органов нецензурной бранью", — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

В результате на лихого пассажира было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти". Кроме этого в отношении 31-летнего кемеровчанина был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

К слову, молодой человек уже был ранее судим за похожее деяние. Он ударил сотрудника полиции при исполнении, тогда дебошир получил условный срок.