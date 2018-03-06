Гумконвой вывез из блокированной Гуты пятерых детей

Гуманитарный конвой вывез из сирийской Восточной Гуты 13 мирных жителей, в том числе пять детей, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Усилия Центра отметили представители международных организаций. Подчеркивается, что все поставленные задачи для безопасного проведения акции российские специалисты выполнили в полном объеме. Россия полностью выполняет обязательства по резолюции ООН, максимально содействуя доставке помощи населению Гуты. Гуманитарная ситуация в регионе остается сложной, жителям не хватает продовольствия и медикаментов. Боевики тем временем продолжают обстрелы гражданских объектов.

"Акция прошла успешно. Было выведено также, на что хочу обратить особое внимание, 13 жителей, из них пять детей. В ходе акции были попытки обстрела боевиками из стрелкового оружия, но все закончилось благополучно. Гуманитарная ситуация в Восточной Гуте остается сложной", — констатировал представитель Центра по примирению враждующих сторон Владимир Золотухин.

Российские военные призывают боевиков покинуть Восточную Гуту. Центр по примирению враждующих сторон гарантирует участникам вооруженных формирований и членам их семей беспрепятственный выход из этой зоны. Пока, несмотря на гуманитарные паузы, боевики не дают мирным жителям покинуть опасный район и продолжают обстреливать Дамаск из пригорода. Кроме того, незаконные формирования открывают огонь по гуманитарному коридору. Мирных жителей используют в качестве живого щита, а район Восточной Гуты им запрещают покидать под угрозой смерти.

"У нас все больше свидетельств того, что наши западные партнеры, прежде всего США, хотели бы "Ан-Нусру" (запрещена в России), которая сейчас меняет свои названия, но суть от этого не меняется, вывести из под удара и сберечь ее на случай все более и более откровенных планов, то есть вернуться к плану "Б" и сменить режим в Дамаске", — отмечают российский офицер Владимир Золотухин.

Москва считает сообщения о применении химического оружия в Сирии инсинуацией, завил 6 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, только международные эксперты могут делать выводы о наличии химического оружия в Сирии.

"В Сирии химическое оружие было уничтожено, — подчеркнул Дмитрий Песков. — И это было верифицировано не только российской стороной, тогда это было верифицировано и ОЗХО (Организацией по запрещению химического оружия ), соответствующей международной организаций. Это первое и, наверное, главное. Продолжаются провокации, которые порождают эти инсинуации и голословные обвинения в отношении сирийского руководства. И третье. Российская сторона считает неприемлемым использования химоружия. И каждый раз, когда возникает соответствующее подозрение, является инициатором беспристрастного международного мониторинга и расследования. И каждый раз, к сожалению, натыкается на абсолютное нежелание наших партнеров проводить такие международные инспекционные поездки и расследования. Единственное, что может стать причиной для каких-либо обвинений — это выводы международной комиссии".

Washington Post сообщает, что американская администрация совсем недавно рассматривала план военных действий против сирийских правительственных сил.

Поводом послужили сообщения прессы о том, что в пригороде Дамаска — Восточной Гуте — якобы применялось химическое оружие. Президент США Дональд Трамп провел экстренную встречу в Белом доме. На ней присутствовали три бывших генерала: глава аппарата Джон Келли, советник по нацбезопасности Герберт Макмастер и министр обороны Джеймс Мэттис. После совещания Трамп решил ничего не предпринимать и продолжать следить за ситуацией. Не исключено, что на позицию президента повлияла позиция шефа Пентагона: по данным Washington Post, тот был категорически против военных действий.