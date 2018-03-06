Окаменевший лес возрастом 7 тысяч лет открылся после мощного шторма в Британии

Жители британского города Редкар после обрушившегося недавно на регион мощнейшего шторма получили возможность гулять по окаменевшему лесу, которому, предположительно, около семи тысяч лет.

Как сообщает местный портал GazzetteLive, из-за непогоды сильные волны смыли прибрежные пески, под которыми во время отлива теперь можно видеть останки древних берез, дубов, сикоморов и буков. Встречаются, порой, даже давно затонувшие лодки.

Первые упоминание об этом лесе можно встретить в источниках от 1871 года, когда в этих местах были обнаружены клыки кабанов и оленьи рога.

Недавно по Великобритании пронесся снежный шторм, который вызвал перебои в работе транспортной системы королевства и проблемы с поставками продуктов в магазины, напоминает РИА Новости. Кроме того, в городах Бродстейрс и Рамсгит шторм вынес на берег несколько тысяч мертвых морских животных.