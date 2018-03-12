ХК "Динамо": итоги сезона

ХК "Динамо": итоги сезонаЧитайте нас в Telegram
В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб "Динамо" потерпел поражение от московского "Спартака" и впервые за 17 лет не вышел в плей-офф. Самые важные события года, значимые цифры и громкие имена - в этом материале.
Цифры
Всего в сезоне 2017/2018 хоккейное "Динамо" провело 56 матчей. 19 из них бело-голубые выиграли, 23 — проиграли.
Примечательно, что побед по буллитам у "Динамо" больше, чем у любой другой команды КХЛ. Судьбу очков в серии послематчевых бросков динамовцы решали 8 раз.
Крупных побед с одинаковой разницей +4 у "Динамо" в этом сезоне было четыре: над рижским "Динамо", "Северсталью", "Витязем" и "Адмиралом".
Самое разгромное поражение динамовцы потерпели на старте сезона от ЦСКА — 1:6.
ХК "Динамо" Москва не вышел в плей-офф Кубка Гагарина впервые с 2001 года. Всего же динамовцы при поддержке своего генерального спонсора банка ВТБ дважды становились обладателями Кубка Гагарина (2012, 2013), а также завоевывали Кубок Континента за победу в регулярном первенстве КХЛ (2014).
Главные герои
Больше всех игр в сезоне 2017/2018 провел капитан "Динамо" Илья Никулин — 56 матчей из 56.
Больше всех голов (по 14) забросили Даниил Тарасов и Владимир Брюквин. А ассистировали бомбардирам Илья Никулин и Андрей Алексеев — у каждого из них по 15 результативных передач.
Коэффициент надежности наиболее высокий у голкипера Ивана Бочарова — 2,39. "Сухих" матчей в сезоне он, как и его партнер Александр Еременко, провел 3.
Вне игры
За пределами площадки у ХК "Динамо" в этом году тоже было немало ярких моментов.
Команду на протяжении сезона поддерживали преданные фанаты бело-голубых, в том числе – звезды спорта, актеры и шоумены. Так после одной из побед в раздевалке команду поздравили Павел Воля, Ляйсан Утяшева и Сергей Светлаков.
Трижды по ходу сезона динамовцы проводили интересные тренировки на открытом воздухе, играя в хоккей с мячом, а также несколько раз игроки принимали участие в акции "Динамо - детям", в которой собрали игрушки для воспитанников детских домов.
Но, наверное, главная сенсация вне льда случилась в конце сезона. В феврале пресс-служба клуба объявила о том, что капитан команды Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" и воспитанник "Динамо" Александр Овечкин занял должность советника генерального директора московского хоккейного клуба.
Цитаты
Комментариями тренеров и хоккеистов сопровождалась абсолютно каждая игра динамовцев в чемпионате КХЛ. Но вспомним несколько главных фраз от членов команды.
Еще в сентябре "Динамо" было непросто. Серия поражений расстраивала фанатов и игроков, но уже тогда капитан Илья Никулин сказал: "Отчаяния никакого нет, мы верим в свои силы, верим, что сможем обыграть любого соперника. Мы это знаем, сейчас идет становление команды, будем двигаться дальше с высоко поднятой головой".
После заключительного проигранного матча со "Спартаком" главный тренер команды Владимир Воробьев подвел неутешительные итоги, однако добавил, что амбиции работать дальше есть: "Я хотел бы продолжить работу на своем посту и в следующем сезоне не просто в плей-офф команду вывести, а большего добиться".
А самые главные слова в день завершения чемпионата КХЛ 2017/2018 на своей станице в социальной сети написал вратарь "Динамо" Александр Еременко. Он обратился к поклонникам хоккея и клуба: "Дорогие болельщики!!! Спасибо вам большое, что весь сезон верили в нас и переживали вмести с нами радость и горечь поражения. К сожалению, многое не получилось!!!"
Задачи на следующий сезон
Хоккейное "Динамо" впервые в истории КХЛ остается за пределами восьмерки сильнейших и отправляется в ранний отпуск. Но бело-голубые знают: без поражений не бывает побед. А в новом сезоне все начнется сначала!
Сейчас
ЦИК считает агитацией предвыборные надписи на льду водоемов
Картина дня
-
"Миропорядок" и "Путин" раскрыли философию президента
- Собаки в Истре загрызли жениха племянницы Лозы
- ФСБ уничтожила террористов в Саратовской области
- Крым и Донбасс заставляют просить прощения у Киева
- Отравление Скрипаля может закончиться санкциями
Самое читаемое
-
Путин сообщил, кто сменит его на посту президента
- Указали место: посол Украины надоел немецким властям
- Неизвестный препарат помог финской лыжнице выиграть три награды Пхенчхана
- Сирийские ловушки: боевики бьют по днищам танков из РПГ
- Школьницы сняли на видео жестокое избиение сверстницы
Авто.Вести.Ru
-
Лучшие девушки автосалона в Женеве
- Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Обновленный Mercedes-Benz C-Class взял технологии у "старших"
- В Kia сообщили, когда в России стартует обновленная Optima
- BMW возродила культовую "восьмерку" в 4-дверном кузове
Экономика
-
Миру грозит долларовый кризис?
- Трамп начал торговую войну. Для чего?
- Глава КНР сможет править бессрочно
- 10 вымирающих регионов России
- Ядерное оружие и политика: необходимый противовес
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Как алкоголь может навредить здоровью: рак, психоз и не только
- 14 мифов о сне, в которые не стоит верить
- Родители, сажающие детей на диету, не всегда правы
- Правда или миф: растут ли волосы и ногти после смерти?
- Есть вопрос: что делать с недостатком витамина D
Вести в 20.00
-
Отравление Скрипаля: новая антироссийская истерия
- Путин рассказал об упырях и стартапах
- Самое оригинальное поздравление с 8 марта
Москва 24
-
В праздники Москву заметет
- Мужчина попал в ДТП на угнанном авто и вернул его на стоянку
- Вместо работы няней студентку должны были отправить в сексуальное рабство
- Столичные спасатели помогли врачам госпитализировать больного весом 200 кг
- Семейные войны. Родители Жанны Фриске не могут увидеть внука
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Жертвы долевых рейдеров объединились против столичного нотариуса
- Собянин: за месяц в Москве убрали втрое больше снега, чем за прошлую зиму
- Схему обмана из салонов красоты теперь используют в частных медцентрах
- Водители-агрессоры: кто они, и почему наказание их не пугает?
- Стирая историю: на Покровке закрыта старейшая в столице булочная
- Поэма, где картины заменяют главы: Василий Верещагин в Третьяковке
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Игра Bitcoin Tycoon: почувствуй тяготы майнинга
- 10 игр, которые "умрут" в течение ближайших 5 лет
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Стивен Спилберг: у истоков Call of Duty и всей современной поп-культуры
- Разработчики «Ведьмака» намекнули на скорое возвращение Геральта
Наука
-
Собаки формируют чёткое представление о цели, которую ищут по запаху
- "Кислородный" фотосинтез на миллиард лет старше, чем считалось ранее
- Секрет "Ледяного человека": открыты новые возможности мозга и тела
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"