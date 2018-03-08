Андрей Клишас: государство не может находиться полностью в стороне

Спор между бизнесменами Олегом Дерипаской и Владимиром Потаниным вокруг пакета акций "Норникеля" грозит перерасти в полномасштабный акционерный конфликт. Чем это может обернуться для ключевых инвестиционных проектов компании и экономики регионов, в котором она ведет свою деятельность, Вести.Ru попросили прокомментировать члена Совета Федерации РФ от Красноярского края, главу Комитета по конституционному праву, доктора юридических наук Андрея Клишаса.

- Андрей Александрович, что можно сказать о подобных конфликтах с точки зрения права?

Спор акционеров – ситуация абсолютно нормальная. У каждого из акционеров есть собственные интересы, и они в рамках закона, устава компании и корпоративных соглашений должны эти споры разрешать.

Другое дело, что для Красноярского края, федерального правительства, Норильского промышленного района очень важно, чтобы споры акционеров (тем более, если они переходят в форму конфликтов) не сказывались на стабильности работы самих предприятий. Для Красноярского края "Норильский никель" – это один из важнейших субъектов экономической деятельности и крупнейший налогоплательщик. За 2016 год, например, компания заплатила более 91 миллиард рублей налогов, а это существенная сумма для федерального бюджета и для бюджета Красноярского края.

Порядка 24 миллиардов за 2016 год было потрачено на социальные проекты. Нужно сказать, люди это замечают. Это доказывает, что компания является социально ответственной в регионах, в которых она представлена.

- В Послании президента Федеральному Собранию большое внимание уделялось вопросам экологии.

- Компания "Норильский никель" вкладывает огромные средства в экологические проекты. А в ближайшие пять лет планируется вложить порядка 150 миллиардов рублей, чтобы сократить выбросы серы на 75%. Я хочу подчеркнуть, что стабильность работы компании ни в коем случае не должна быть нарушена в результате любых споров, которые идут между акционерами. Когда споры идут в рамках правового поля – нет никакой проблемы, потому что акционеры имеют право формулировать и защищать свои интересы в рамках закона. Но когда об этих спорах слышат люди – у них, конечно, возникает беспокойство. Особенно когда речь идет о непонятных для людей способах разрешения этих споров – когда говорят о некой "рулетке", которая, очевидно, не тот способ, которым можно разрешать такого рода конфликты и судьбы людей. Очень бы хотелось, чтобы не только по сути своих разногласий, но и по форме ведения дискуссий акционеры учитывали, что когда они говорят о "рулетке", то это звучит для многих жителей странно, а кого-то, может быть, даже обижает.

- Чем же так приглянулся "Норникель" акционерам?

- "Интеррос" последовательно в течение многих лет занимается инвестициями в Норильский промышленный район и поддерживает все инвестиционные проекты компании "Норильский никель". Когда я еще работал в компании "Норильский никель", компания проводила выкуп собственных акций, исходя из той же логики: лучшие вложения денег – это вложения в Норильский промышленный район. Наверное, компания "Русал" (которая также является одним из крупнейших субъектов экономической деятельности в Красноярском крае и работодателем для очень многих жителей региона) тоже исходит из того, что Норильск – привлекательная сфера для инвестиций.

- Считаете ли вы, что на каком-то этапе в конфликт должно вмешаться государство?

- Судьбу такой компании, как "Норильский никель", в которой работает порядка 82 тысяч человек, и вообще судьбу многих моногородов (на территории активной работы предприятий группы "Норильский никель" проживает еще около 200 тысяч жителей) необходимо разрешать в результате правовых процедур и в результате переговоров.

Государство не должно вмешиваться в конфликт акционеров до тех пор, пока компания остается стабильным плательщиком налогов, пока это не сказывается негативно на работе предприятий и на жизни людей в регионах, пока компания вовремя выплачивает заработную плату и выполняет все свои социальные обязательства. Но государство, конечно же, не может полностью находится в стороне и не наблюдать за ситуацией. Поэтому я очень надеюсь, что акционеры разрешат свои конфликты, и это никоим образом не будет сказываться на работе ПАО "ГМК "Норильский никель", и не будет дестабилизировать ситуацию в Норильском промышленном районе и других районах, где представлена компания.