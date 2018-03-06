Передача мысли на расстоянии: для инвалидов запустили первый в мире нейрочат

Первый в мире трансконтинентальный сеанс нейросвязи. Пациенты из России и США, не способные говорить и двигаться самостоятельно, обменялись сообщениями в АПК "Нейрочате" — это сенсационная разработка московских ученых. Набор текста происходит без помощи рук и голоса — исключительно силой мысли.

Америка на проводе. Точнее, по ту сторону экрана. Денис Дзукаев — пациент московского реабилитационного центра для инвалидов — сосредоточенно смотрит в компьютер. На мониторе появляются буквы, слова и целые предложения.

В Лос-Анджелесе уже на английском его "Привет, американцы!" читает Деббра и ее врачи. На первый взгляд, ничего удивительного, но общаются они "силой мысли".

"Смысл этой технологии в том, чтобы помочь людям, у которых ограниченные возможности здоровья, в частности речевые функции, разговаривать, общаться через интерфейс мозг-компьютер", — объясняет Руслан Курбанов, руководитель социальной службы реабилитационного центра для инвалидов "Преодоление".

Физические и речевые ограничения — последствия тяжелых травм и инсультов. Пациенты не могут сказать, что им нужно, или написать. "Нейрочат" дает им возможность общения без слов и движения.

"Нейрочат" — это программно-аппаратная система. Она состоит из компьютера и специальной гарнитуры. На электроды наносят гель, и мы испытываем "силу мысли" на себе.

Гарнитура по сути является аналогом медицинского энцефалографа — улавливает активность головного мозга. Начинается процесс калибровки. Он необходим каждому новому пользователю, система изучает человека и его реакцию. Далее нужно только сфокусироваться на нужном символе, и через несколько секунд он отобразится в поле ввода.

"Секрет состоит в том, что если человек заинтересован в конкретной букве, то реакция на эту конкретную букву будет чуть-чуть другая", — объясняет Александр Каплан, профессор биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Пациенты реабилитационного центра с помощью "Нейрочата" могут позвать медперсонал или кого-то из близких, попросить о помощи и, самое главное, общаться по электронной почте или в социальной сети с любым человеком в любой точке мира.

- Мы встроили в систему переводчик. Соответственно, даже не зная языка, пациенты могут общаться друг с другом, раздвигая при этом границы своих не только физических возможностей, но и географии.

"Нейрочат" разрабатывали более пяти лет. Это совместный труд биологов и нейрофизиологов из МГУ, программистов и инженеров нескольких компаний.

"Мы создали достаточно удобную гарнитуру, систему крепления электродов и, соответственно, разработали программное обеспечение, потому что в этом программном обеспечении как раз и зашиты все секреты успешной работы технологии", — рассказывает Александр Лужин, руководитель компании-разработчика АПК "Нейрочат".

В январе "Нейрочат" представили на одной из крупнейших медицинских выставок в Лас-Вегасе. Практическое применение "силы мысли" пытаются найти ученые по всему миру. В прошлом году о "нейронных кружевах" заговорил и человек-ракета Илон Маск. Его компания "Нейролинк" собирается связать человеческий мозг и искусственный интеллект с помощью вживляемых имплантатов. Однако "материализовать мысль" пока не удалось. Российский "Нейрочат" — единственная в мире разработка с практическим применением. И уже в этом году планируют выпустить 500 комплектов оборудования для использования в реабилитационных центрах и больницах.