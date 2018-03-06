В столице водитель "Мерседеса" умышленно наехал на женщину. Видео

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах парковочного конфликта в одном из московских дворов, в ходе которого водитель "Мерседеса" умышленно наехал на женщину. Все происходящее сняли из окна очевидцы.

На кадрах видно, что "Мерседес" буквально пошел на таран. В результате женщину зажало между двумя машинами. Но уже спустя пару секунд она отходит в сторону, и начинает звать на помощь. Пока неизвестно, из-за чего вспыхнул спор. По одной из версий водители не поделили место на парковке. Не исключено также, что они просто не смогли разъехаться на узкой дороге.

"Водитель "Мерседеса" совершил наезд на женщину, после чего скрылся с места происшествия. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщила Оксана Пищулина, помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.