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6 марта 201818:13

Завещание под угрозой: экс-любовница Александра Серова назвала истинный возраст певца
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В студии программы Андрея Малахова "Прямой эфир" лицом к лицу встретились бывшие возлюбленные Александра Серова, вокруг которого в последнее время бушуют нешуточные страсти.

Не утихла еще откровенная история жизни с певцом, рассказанная его бывшей женой Еленой и скандал, который после этого устроила родная и признанная Серовым дочь Мишель, как объявились еще две женщины, которые утверждают: они родили внебрачных детей от народного артиста.

Причем, тесты ДНК подтвердили отцовство певца. Теперь Надежда Тилер требует включить их общую дочь Кристин в многомиллионное завещание певца, а вот другая экс-любовница Серова — Валентина Аришина утверждает, что ей и дочери Алисе миллионы не нужны, они и так хорошо устроены в жизни

Более того: ранее Алиса Аришина публично отреклась от него, назвав отца "опустившимся и жалким". А вот Надежда Тилер все-таки надеется, что Серов включит их дочь в свое завещание и даже собирается подавать в суд.

Сам Александр Серов недавно признался, что завещание написано на Мишель, никаких других детей он не признает и не собирается никуда вписывать.

Впрочем, с завещанием может оказаться не все так очевидно. В программе Андрея Малахова всплыла информация о том, что, оказывается, Александр Серов неверно указывает свой возраст.

Несколько человек, лично знавших его, в том числе и по школьным годам, утверждают, что певцу в конце марта исполнится 67 лет, хотя по паспорту — 64 года.

Адвокат Юрий Михайлов считает, что певец, зная свой истинный возраст, умышленно внес изменения в документы. А значит, завещание недействительно.

В чем бывшие любовницы обвиняют друг друга, кого из родственников Серов прятал долгие годы и почему скрывал истинный возраст? Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

 

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