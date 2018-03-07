Тема:
Нанотехнологии и решения на их основе 1 час назад
Учёные из Омска придумали, как заставить молекулы собираться в треугольные "кирпичи"Читайте нас в Telegram
Исследователи из Омского государственного технического университета разработали метод самосборки атомов и молекул в двумерные нанообъекты, который в будущем позволит производить их в промышленных масштабах. Научная статья была опубликована в журнале Physical Review B.
Авторы разработали программный продукт, позволяющий заранее предсказать, какие наноструктуры можно искусственно получать из определённых молекул.
Учёные умеют манипулировать веществом на уровне отдельных атомов. Своеобразным достижением стала публикация в 1990 году статьи в журнале Nature, в которой описывалось, как учёные с помощью сканирующего туннельного микроскопа сумели выложить из 35 атомов ксенона буквы IBM. Сегодня разнообразные конструкции, собираемые из отдельных атомов, могут иметь размеры до десятых долей нанометров (для сравнения – размер одной молекулы воды около 0,3 нанометров).
Такие структуры уже находят применение в целом спектре практических приложений. Благодаря им создают новую электронику, всевозможные точные и надёжные датчики типа "электронный нос" и катализаторы для химической промышленности. Наконец, манипулирование веществом с атомарной точностью находит широкое применение в медицине – при целевой доставке лекарств.
На атомном уровне можно сделать множество различных объектов, буквально водя иглой микроскопа по поверхности подложки и выстраивая атомы в нужном порядке. Проблема в том, что такой метод не позволяет производить необходимые наноразмерные объекты массово, поэтому для их практического применения необходим процесс, который будет собирать такие конструкции автоматически, – метод самосборки.
"В природе мы видим этот процесс в ДНК – очень сложной конструкции, которая сама собирается с точностью до атома в огромных количествах в живых организмах", – поясняет старший научный сотрудник ОмГТУ Павел Стишенко.
Сымитировав аналогичные процессы, учёные смогут собирать то, что им нужно: различные конструкции необходимых размеров, всевозможные нанотрубки, которые в настоящее время изготавливаются довольно грубо.
Проблема в том, что в процессе самосборки основным фактором являются квантовые силы, которые описывает уравнение Шрёдингера. Решить его почти всегда очень сложно.
"Мы разработали инструментарий, который позволяет исследовать процессы самосборки на компьютере, не проводя сложные, долгие и дорогие эксперименты", – поясняет Стишенко.
В своей работе учёные применили разработанные ранее программы, алгоритмы и методы для исследования димерных молекул на подложке, имеющей ячеистую структуру (яркий пример такой структуры – графен). Димерами называются похожие на гантели молекулы, состоящие из двух одинаковых элементов (атомов, радикалов, групп), соединённых химической связью.
Молекулы-димеры могут образовывать на поверхности конструкции, интересные тем, что в них наблюдается так называемая "чёртова лестница" фазовых переходов. Поясним. Привычная нам вода имеет три чётко разделяемые фазы: лёд, пар и жидкое состояние. В отличие от неё, некоторые вещества, как выяснилось, могут обладать бесконечным количеством довольно устойчивых фаз – конкретных структур, формирующихся на поверхности. Термин "чёртова лестница" иллюстрирует собой график фазовых переходов, который в этом случае похож на лестницу конечной длины с бесконечным количеством ступенек.
В случае димеров вся поверхность оказывается разбитой на треугольники. Такая фаза наиболее энергетически выгодна, то есть имеет наименьшую энергию. Треугольная форма при этом диктуется симметрией решётки, на которой происходит самосборка.
Поскольку размеры треугольников могут быть любыми (сторона может состоять из двух, трёх, пяти и иного количества молекул), есть бесконечное число способов "замостить" ими поверхность. Учёные показали, что при создании наноразмерных структур размеры треугольников легко варьировать, всего лишь изменяя внешние условия самосборки, например, меняя давление газа. В параметры модели закладывается геометрия выбранных молекул и энергия их взаимодействия между собой, на выходе получается набор возможных фаз вещества, полученных в процессе самосборки.
"Меняя всего один макроскопический параметр, давление, мы можем получать разные фазы вещества, – объясняет Стишенко. – По сути, мы нашли способ делать треугольные кирпичи, из которых в будущем можно сделать что угодно в любых количествах".
Найдя способ реализации процессов самосборки на поверхности, учёные надеются перейти от "нанонауки" к нанотехнологиям, которые смогут давать конечный продукт – наноразмерные объекты в нужных количествах.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, как химики МФТИ научили искусственный интеллект предсказывать свойства металла.
Ранее по теме
-
Магнитные наночастицы сократят потерю крови при травмах в 15 раз23 часа назад
-
Особые наночастицы заменят стоматологам скальпели18 суток назад
-
Светлячки помогли создать биолюминесцентные растения, которые заменят светильники и даже фонари2 месяца назад
-
Не спрятаться, не скрыться: наночастицы найдут рак за месяцы до традиционных методов2 месяца назад
-
В сто раз прочнее: морские ежи помогли создать цемент, который не потрескается3 месяца назад
-
"Кукуруза на связи": растения получили возможность предупреждать фермеров о засухе3 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
"Миропорядок 2018": опубликован фильм с участием Путина
- В Сирии разбился российский транспортник. Погибли 39 человек
- Росавиация объявила расшифровку с Ан-148 фейком
- Отравление в Лондоне: Скрипаля сравнили с Литвиненко
- Кортеж Порошенко сбил мужчину в центре Киева. Видео
Самое читаемое
-
Завещание под угрозой: экс-любовница Александра Серова назвала истинный возраст певца
- Вместе с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем отравилась его дочь
- В Париже посетителю ресторана отрубили руку и сняли скальп
- "Руки-базуки" Кирилл Терешин превратился в девушку. Видео
- Финалистка конкурса "Миссис Россия" продала подругу в секс-рабство
Авто.Вести.Ru
-
Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Mercedes-AMG сделал свой ответ Porsche Panamera
- Porsche неожиданно показал очень быстрый электрокроссовер
- Быстрый, редкий, дорогой: Range Rover привез в Женеву 3-дверный SV Coupe
- Lexus показал свой самый доступный кроссовер
Экономика
-
Китай занял второе место в мировой экономике
- Прогноз: нефтяной рынок опробует "трубу мира"
- Ветер перемен: Китай строит военные базы в Пакистане
- 10 регионов с самым высоким качеством жизни
- Станут ли США крупнейшей нефтяной державой?
Недвижимость
-
Звездные резервации: в каких районах Москвы живут знаменитости
- Квартиры на вторичном рынке уходят в считаные дни
- Апартаменты раздора: застройщики обманывают покупателей
- Купить квартиру без рубля в кармане: ипотека с нулевым взносом
- Самое дорогое и самое дешевое жилье в Подмосковье
Вести.Медицина
-
Популярное дорогое лекарство оказалось не лучше аспирина
- Как избежать сезонных капризов щитовидной железы?
- Красное вино полезно для зубов
- Правда или миф: нравится ли мужчинам худоба
- Бургер, пиво, шаурма: отказаться от вредной еды сложно, но можно
- Сколько соли нужно человеку, чтобы выжить?
Вести в 20.00
-
ЦРУ хочет вмешаться в наши выборы
- "Джоконда" вернется в Пушкинский музей
- Завявшие цветы продают как свежие
Москва 24
-
Московские пожарные сгорели заживо, выведя из огня 12 человек
- Следователи выясняют обстоятельства смерти пенсионера в столичном магазине
- Сотрудник ВШЭ записал видеообращение перед смертью
- Врачи оценивают состояние Валерия Гаркалина как тяжелое
- Потерпевшая рассказала о спасении из горящей квартиры на севере Москвы
Вести.Hi-tech
-
Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
- Samsung Galaxy S9: новый смартфон в старом обличии
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Гид покупателя: доступный смартфон с "высоким" экраном
Вести-Москва
-
Передача мысли на расстоянии: создан первый в мире нейрочат
- В столице водитель "Мерседеса" умышленно наехал на женщину
- "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская": новые станции готовятся к запуску
- Дело автохама на BMW: прокурор требует год ограничения свободы
- Заглянуть в сокровищницу: в Коломенском выставили уникальные экспонаты
- Столичные пенсионеры выбирают "Активное долголетие"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
5 причин, почему мы не увидим PlayStation 5 в этом году
- "Союзмультфильм" показал новых героев "Простоквашино"
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Топ-10 бесплатных мобильных игр для детей
- Су-57 с гиперзвуковыми ракетами: это круче, чем в любой игре
Наука
-
"Инопланетное" подземное растение обнаружено впервые за 150 лет
- Окаменевшие пузырьки рассказали о жизни древних "производителей кислорода"
- Секрет "Ледяного человека": открыты новые возможности мозга и тела
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
Телеканал "Культура"
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира