"Газпром" обжаловал решение Стокгольмского арбитража

"Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность известил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

По его словам, 5 марта "Газпром" также направил в "Нафтогаз Украины" уведомление о расторжении контрактов на поставку и транзит газа, заключенные на период с 2009 по 2019 годы.

Медведев подчеркнул, что "мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения".

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2 миллиарда 56 миллионов долларов.