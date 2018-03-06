Сборная Англии может бойкотировать чемпионат мира по футболу из-за Скрипаля

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери ему трудно представить английскую сборную по футболу, которая как ни в чем не бывало выступает на чемпионате мира 2018 года в России.

"После такого мне сложно представить, что Великобритания будет обычным образом представлена на чемпионате мира в России", – приводит слова Джонсона "Спорт-экспресс" со ссылкой на Mirror.

Напомним, что Сергей Скрипаль был осужден в России за госизмену. В воскресенье Скрипаль вместе с дочерью был обнаружен в торговом центр в Солсбери без сознания. Сейчас они находятся в критическом состоянии в больнице.

Позже представители Министерства иностранных дел Великобритании уточнили, что Борис Джонсон, говоря о возможном бойкоте, не имел в виду футболистов. Речь шла лишь об официальной делегации англичан. К тому же, как пояснили в ведомстве, еще не принято никакого решения по поводу бойкота чемпионата мира в России.