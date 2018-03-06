По факту ДТП с кортежем Порошенко возбуждено уголовное дело

На Украине возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием президентского кортежа.

Авария произошла в центре Киева. Автомобиль из кортежа Петра Порошенко сбил пенсионера. Мужчина внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал регулировщика. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало, дело возбуждено по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая изучает записи камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей. Также будет опрошен сам пострадавший. В МВД утверждают, что пенсионер уже признал, что сам нарушил правила дорожного движения.