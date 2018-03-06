Собчак просит разрешить ей въезд в Крым через Украину

Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак просит разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. Соответствующее письмо она направила в посольство Украины в России.

В эфире "Эха Москвы" Собчак отметила, что в случае своей поездки будет, в частности, общаться с крымскими татарами. По ее мнению, нужно поставить заново вопрос о законности присоединения Крыма.

"Мы должны собрать разных экспертов по этой теме и решить, как дальше действовать, — цитирует Ксению Собчак ТАСС. — С моей точки зрения, есть несколько вариантов решения этой проблемы: либо международный референдум с участием как жителей России, так и жителей Украины, ... либо второй вариант — какая-то материальная компенсация, взятие в аренду Крыма, в конце концов, такая форма тоже существует, тот же Тайвань".

Ранее Ксения Собчак не раз говорила, что в случае избрания она постарается незамедлительно начать дискуссию о Крыме.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.